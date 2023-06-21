“أمانة العاصمة المقدسة” تواصل جهودها في معالجة الظواهر السلبية والتشوه البصري

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تواصل أمانة العاصمة المقدسة جهودها المضنية في معالجة عناصر الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.

وضبطت ‫الأمانة‬ مبنى سكنيًا مخالفًا، يتم بداخله تخزين الملابس الجاهزة في بيئة تفتقر اشتراطات السلامة، و‏تم إغلاق الموقع فورًا، ومصادرة 127180 قطعة من الملابس الجاهزة، وتسليم العمالة للجهات المختصة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المتبعة، كما تكثف الأمانة جهودها الميدانية في متابعة الظواهر السلبية والتشوه البصري، والتي أسفرت عنها إزالة تعديات عبارة عن حظائر لتربية المواشي في الشميسي، وتم إزالتها بالكامل، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للتعديات، في حين ألزمت الأمانة الناقلين المؤهلين في مجال جمع ونقل نفايات المنشآت التجارية بتفريغها والنقل أولًا بأول، داعية الجميع إلى التعاون معها من خلال تقديم الملاحظات والبلاغات عبر مركز البلاغات الموحد 940.

كما ضبطت الأمانة‬ حوشًا عشوائيًا يتم بداخله إعداد الوجبات الغذائية بطرق عشوائية ومخالفة للأنظمة والتعليمات،‏ وتم إتلاف أكثر من 1000 كجم من اللحوم والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، الى جانب تكثيف ‫الإدارة العامة للإصحاح البيئي للأمانة‬ أعمالها لمكافحة البعوض وآفات الصحة العامة بمكة المكرمة‬ والمشاعر المقدسة، حيث‬ ‏بلغت أعداد القوى العاملة 1175 ‏مزودًا بـ 2150 من الأجهزة والمعدات الخاصة ‏للقيام بأعمال المكافحة وتهيئة وتوفير الأجواء الصحية الآمنة لضيوف الرحمن، كما تم رش أكثر من (160000) خيمة وأكثر من (400) مقر حكومي ومركز صحي وجميع مجمعات دورات المياه، ومنشأة الجمرات وطرق المشاة، ومجاري تصريف السيول، ‏بالإضافة إلى رش الصناديق الضاغطة البالغ عددها (1100) صندوق وتم توزيع أكثر من (400) مصيدة ضوئية للبعوض وأكثر من (500) شريط لاصق للذباب.