أمانة العاصمة المقدسة تُتيح خدمة حاسبة الرسوم البلدية عبر منصة “بلدي”

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أتاحت أمانة العاصمة المقدسة خدمة حاسبة الرسوم البلدية، التي تُعد ضمن الخدمات الإلكترونية العديدة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة “بلدي”, حيث تهدف في مجملها إلى تسهيل إجراءات الخدمات الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لوكالة الأنباء السعودية، أن خدمة حاسبة الرسوم البلدية تعمل على تمكين العميل من حساب تكلفة الخدمات البلدية، كما تهدف إلى تسهيل معرفة رسوم تلك الخدمات مثل الرخص التجارية، والإنشائية، والشهادات الصحية، ورخص الحفريات، ورخص أبراج الاتصالات، وذلك من خلال إجراء عمليات حسابية دقيقة.

وأضاف أن أمانة العاصمة المقدسة قد بدأت في الاستفادة من هذه الخدمة وإتاحتها للعملاء عبر منصة “بلدي”، لتمكينهم من التعرف على تكاليف خدماتهم البلدية بطريقة صحيحة ومضمونة وسهلة، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة ورفع نسبة رضا العملاء، بحصولهم على الخدمات في أقصر مدة مع إمكانية متابعة الإجراءات في أي وقت دون الحاجة إلى مساعدة مقدمي الخدمات، مشيراً إلى أن الخدمة لا تقتصر على المستفيدين، بل إنها تُعد خدمة مرجعية لموظفي الأمانات والبلديات.

وبيّن المتحدث الرسمي، أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بخطوات بسيطة، تبدأ بالدخول إلى منصة “بلدي” ثم اختيار “خدمات الرخص التجارية و”خدمة تعديل رخصة والضغط على “تصحيح النشاط” وتوضيح السبب ثم اختيار النشاط الجديد وإدخال البيانات المطلوبة، وأخيرًا الضغط على “حساب الرسوم”.