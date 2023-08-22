أمانة العاصمة المقدسة تُسهل إصدار الرخص التجارية وتدعم بيئة الأعمال

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تعمل أمانة العاصمة المقدسة على تسهيل إصدار الرخص التجارية وتعزيز بيئة الأعمال في مكة المكرمة، بهدف دعم القطاع التجاري وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

وتتيح منصة الخدمات البلدية الرقمية “بلدي” عدة خدمات إلكترونية يأتي من ضمنها إصدار وتجديد الرُخص التجارية والتي تتيح للمستثمرين وأصحاب الأعمال بتقديم طلباتهم ومتابعة إجراءاتها عبر المنصة دون الحاجة إلى زيارة الأمانات والبلديات بطريقة إلكترونية مبتكرة؛ مما يوفر الوقت والجهد، إلى جانب إتاحة الخدمات التفاعلية التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتسعى أمانة العاصمة المقدسة إلى تعزيز التوعية والتثقيف حول إجراءات إصدار الرخص التجارية، وتنظم ورش العمل واللقاءات التوعوية لأصحاب المحال التجارية ورواد الأعمال؛ لشرح الإجراءات التنظيمية والمتطلبات المطلوبة للحصول على الرخص التجارية وتقديم المشورة والإرشاد، إضافةً إلى توفير المعلومات المحدثة والموثوقة لتحقيق الامتثال للأنظمة واللوائح البلدية، وضمان استمرار رواد الأعمال في سوق العمل، وتحقيق الاستدامة لمنشآتهم وخلق بيئة تنافسية جاذبة في سوق العمل.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسعى إلى الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة، ورفع رضا العملاء، عبر تبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم الفني والتقني، والمساهمة في تحسين تجربة العملاء، وتفعيل دورهم شركاء فاعلين في أعمال القطاع البلدي.