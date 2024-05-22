أمانة العاصمة المقدسة تُطلق بطاقة معان لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة والجنود المرابطين

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أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتجربة العميل بطاقة “مُعان” التي يتم تقديمها لخدمة الفئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والجنود البواسل بالحدِّ الجنوبي.

وأوضحت الأمانة؛ أن البطاقة تخول حاملها تسهيل وإنهاء كافة إجراءات معاملته في الأمانة والبلديات الفرعية دون الحاجة إلى الانتظار في صفوف المراجعين، حيث خصصت موظفًا لمرافقة حامل البطاقة وتسهيل إجراءاته لدى الإدارات والأقسام المعنية بالأمانة وفق الأنظمة والتعليمات، إضافةً إلى تخصيص موقف للسيارة والاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي الإدارة العامة لتجربة العميل، مشيرةً إلى أنه في حال عدم استطاعة حامل البطاقة الحضور إلى مقر الأمانة أو البلدية الفرعية، فسيتم تأمين سيارة خاصة لخدمته في مكان تواجده.

وأفادت الامانة؛ أن بطاقة “معان” تُعد إحدى الخدمات التي تقدمها في سبيل راحة المراجعين من الفئات المستحقة، وتأتي انطلاقا من إدراك الأمانة لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه الفئات، وحرصها على تقديم خدمات نوعية، وتحقيق رضا المستفيدين وتحسين جودة العمل وتطويره.

وبيّنت؛ أن شروط الحصول على البطاقة تكمن في أن يكون مقدم الطلب من فئة الأشخاص ذوي الاعاقة، أو من كبار السن 65 سنة وما فوق، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو من المشاركين من جنودنا البواسل في الحدود والثغور، حيث يمكن الحصول على البطاقة من خلال التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] وإرفاق المستندات المطلوبة متضمنة صورة من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، ورقم الجوال، ومستند اثبات الحالة، وذلك لاستخراج البطاقة والحصول على كافة التسهيلات، أو من خلال التواصل هاتفياً مع الأمانة على الرقم 940 .

يُذكر؛ أن الإدارة العامة لتجربة العميل بالأمانة؛ قد أصدرت حتى الآن العشرات من بطاقات مُعان، حيث حققت نتائج إيجابية ولقيت قبولاً واستحساناً من قبل المستفيدين.