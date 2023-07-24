أمانة العاصمة المقدسة تُطلق خدمة تصريح العربة المتنقلة غير الغذائية للمنشآت التجارية

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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مُمثلة بأمانة العاصمة المقدسة، العديد من الخدمات الجديدة؛ بهدف تمكين أصحاب رخص المحال من التوسع في أنشطتهم، وكذلك لإتاحة الفرصة للعملاء بالاستفادة من هذه الخدمات وفق الطرق النظامية والميسرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لوكالة الأنباء السعودية، أن من ضمن الخدمات الجديدة لأمانة العاصمة المقدسة، خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة غير غذائية للمنشآت التجارية، وهي خدمة تُمكّن أصحاب رخص المحال من إصدار تصاريح لمزاولة أنشطتهم غير الغذائية بواسطة عربات متنقلة، وتشمل هذه الخدمة العديد من الأنشطة، مثل: الصيانة المنزلية (كهرباء – سباكة – تكييف وتبريد)، وصيانة الأجهزة الإلكترونية (الحاسب الآلي)، وصيانة الأجهزة الإلكترونية (الجوالات)، والصيانة الخفيفة للسيارات (كهرباء – ميكانيكا)، وإصلاح الإطارات، وغسيل السيارات، وغيار زيوت السيارات، وتأجير الدراجات الهوائية، والحلاقة (أطفال – رجال).

وأضاف؛ أن الخدمات الجديدة تُمكّن أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية، من خلال إصدار تصاريح لموظفي المنشأة ليقوموا بتقديم الخدمات خارج المحل وفي مواقع متعددة، وتكون هذه التصاريح مرتبطة برخص مسجلة على المنشأة، والتي من ضمنها كذلك خدمة التصريح بمزاولة بعض الأنشطة في المنازل مثل: الحلاقة الرجالية، والتزيين النسائي وغيرها، وذلك وفق متطلبات وشروط محددة حددتها الوزارة، مبيناً أن الأمانة وضعت خطوات سهلة وميسرة للاستفادة من هذه الخدمة، حيث يمكن للراغبين في الحصول على التصريح؛ الدخول عبر منصة بلدي، والاطلاع على كافة الشروط، ومن ثم إصدار التصريح.