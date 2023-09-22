أمانة العاصمة المقدسة تُطلق فعالياتها وبرامجها لليوم الوطني الـ93

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أطلقت أمانة العاصمة المقدسة فعالياتها وبرامجها للاحتفال باليوم الوطني الـ93 للمملكة، ضمن الاحتفالات التي تشهدها أرجاء المملكة.

وتقيم الأمانة الاحتفالات على مدار ثلاثة أيام، في أنحاء متفرقة من مكة المكرمة روعي فيها التوزيع الجغرافي لتكون قريبة من تواجد السكان في جميع الأحياء.

وانطلقت الفعاليات أمس بفقرات متنوعة ومميزة في مواقع متفرقة بمكة المكرمة منها ملعب السلطان – حي الحمراء، والحجاز مول، واشتملت على العديد من عروض الليزر وميدلي وإضاءات والعديد من عروض الأطفال والألعاب الشعبية، وبطولة اليوم الوطني لتنس الطاولة التي شهدت مشاركة العديد من المتنافسين من عشاق اللعبة وسط أجواء حماسية واحتفالية، وغيرها من الفعاليات والأنشطة، نالت على إعجاب وتفاعل كبير من الحضور.

وأقيمت الاحتفالات في الحديقة العامة لمحافظة بحرة، ومحافظة مدركة، وشملت فقراتها العديد من العروض، بدأت بالسلام الوطني وعروض للأطفال والأغاني الوطنية، وفقرة الرسم على الوجه، إضافة إلى فقرة الفنون الفلكلورية.