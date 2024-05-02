أمانة العاصمة المقدسة تُطلق مبادرة توعوية بشعار “تعرف بيئتك”

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أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارتي حماية البيئة والتطوع البلدي بالتعاون مع الإدارة العامة للحدائق، مبادرة توعوية زراعية جديدة تحت شعار “‎تعرف بيئتك” وبالتزامن مع أسبوع البيئة 2024م.

وأكدت الأمانة، أن إطلاق هذه المبادرة البيئية الجديدة يأتي ضمن حرص الأمانة وجهودها للعمل من أجل البيئة والمناخ وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وهو يمثل نهجاً إستراتيجياً ينبثق من رؤية المملكة 2030 التي وضعت في اهتماماتها حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي؛ كونها تُعد من الواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية، فضلا عن المسؤولية تجاه الأجيال القادمة، وباعتبارها مقومًا أساسيًا من مقومات جودة الحياة.

ونوهت بأن انطلاق المبادرة جاءت بمشاركة 100 متطوع من جهات وقطاعات مختلفة، وتم خلال المبادرة صيانة عدد من الحدائق العامة وزراعة (100) شجيرة من نوع (أكاسيا جيلوكا) و (الياسمين الهندي) بممشى حي الإسكان بسواعد المتطوعين والمتطوعات.

ولفتت؛ إلى أن المبادرة تأتي بالتزامن مع ‎أسبوع البيئة الذي يعد مناسبةً وطنية بيئية مهمة، وتهدف إلى تطوير منظومة العمل البيئي ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية، وتعزيز مفهوم الالتزام والحرص على سلامة البيئة، وتحفيز العادات والسلوكيات الإيجابية التي تشجع على حماية البيئة ورعايتها على جميع الصُّعد والجهات والمهتمين في المجال البيئي الحضاري.