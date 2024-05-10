أمانة العاصمة المقدسة تُعيد تأهيل حديقة المسفلة بمكة المكرمة

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أعادت أمانة العاصمة المقدسة تأهيل وتطوير حديقة المسفلة، وذلك ضمن الأعمال الهادفة إلى تطوير الحدائق العامة وتحسين جودة خدماتها، وبما يتلاءم مع احتياجات ورغبات المواطنين والمقيمين والزوار.

وأوضحت الأمانة؛ أن أعمال إعادة التأهيل تمثلت في تشكيل مسطحات خضراء وعناصر جمالية جديدة للحديقة، وإيجاد أماكن للجلوس، وألعاب للأطفال، إلى جانب إعادة تأهيل دورات المياه، وإنشاء دورات جديدة، وإضاءات لليزر، وممرات للمشاة.

وأضافت أن الحديقة تحتل مساحة تُقدر بأكثر من (35،000) م2، وقد شملت أعمال التأهيل زراعة أكثر من (4500) نوع من أنواع النباتات المختلفة والتي تتلاءم مع أجواء المدينة، بالإضافة لمسطحات خضراء تزيد مساحتها عن (18،500) م2، كما شملت الأعمال تنفيذ أعمدة رذاذ لتخفيف درجة الحرارة وتلطيف الأجواء، بحيث يتم التحكم فيها أتوماتيكياً، بالإضافة لتنفيذ إنارة تجميلية بعدد (62) عمودًا لإضافة لمسة جمالية خلال فترات المساء.

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تولي مشاريع الحدائق عناية كبرى من خلال إبرام العديد من المشاريع مع شركات محلية ودولية متخصصة، وذات خبرات ومهارات عالية في تنفيذ الحدائق التي تمثل نموذجاً جديداً لتطويرها، وفق هوية جديدة ومرافق عصرية تسهم في أنسنة المدينة، والرفع من جودة الحياة وتعزيز الجانب الصحي والبيئي.