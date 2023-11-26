“أمانة العاصمة المقدسة” تُقدم خدمة التصريح للعربات المتنقلة غير الغذائية عبر منصة “بلدي”

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تواصل أمانة العاصمة المقدسة تقديم خدمة التصريح للعربات المتنقلة غير الغذائية عبر منصة “بلدي”؛ وذلك ضمن جهودها في تطوير الخدمات البلدية، ودعمًا لقطاع الأعمال بتمكين أصحاب المنشآت التجارية غير الغذائية من ممارسة أعمال البيع في أماكن متفرقة لخدمة عملائهم في مواقعهم، وتوسيع دائرة أعمالهم.

وتُمكّن هذه الخدمة أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية من خلال إصدار تصاريح لعربات غير غذائية ومرتبطة برخص مسجلة على المنشأة، لتقوم بتقديم خدمات المنشأة خارج المحل وفي مواقع متعددة، كما تقدم هذه الخدمة لعددٍ من الأنشطة التجارية غير الغذائية، مثل: الصيانة المنزلية (كهرباء- سباكة- تكييف وتبريد)، والصيانة الخفيفة للسيارات (كهرباء- ميكانيكا)، وغسيل السيارات، والحلاقة (أطفال- رجال) وغيرها من المهن.

وبيّنت الأمانة أنها وضعت خطوات سهلة وميسرة للاستفادة من هذه الخدمة، حيث يمكن للراغبين في الحصول على التصريح؛ الدخول عبر منصة “بلدي”، وتحديد الرخصة المطلوب عليها التصريح، وتعبئة البيانات، وإرسال الطلب للبلدية للمراجعة والاعتماد، وسداد الرسوم، وطباعة التصريح، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستُمكّن أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية.