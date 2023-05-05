أمانة العاصمة المقدسة والجهات المشاركة في الحج تناقش تفعيل خطط الأمانة والجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن

المناطق_مكة

ناقشت لجنة تطوير وتنسيق تكامل الخدمات على طرق واستراحات المشاة بالمشاعر المقدسة بأمانة العاصمة المقدسة تفعيل خطط الأمانة والجهات العاملة في الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس بمقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة برئاسة مساعد أمين العاصمة المقدسة للحج والعمرة المهندس خالد بن عبدالله سندي وحضور عدد من مسؤولي الأمانة وممثلي الجهات الحكومية .

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لعدد من الأعمال المشتركة في موسم الحج وطرق تذليل كل ما يعترض تنفيذ الاعمال والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام تنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتقديم أفضل الخدمات ، كما تم استعراض الأدوار والمسؤوليات لكل جهة في موسم الحج فيما يخص طرق المشاة بالمشاعر المقدسة والخطط الموضوعة لتتناسب مع التطورات وبعض التحديات وكيفية إيجاد الحلول وتوزيع الأدوار ودعم الأمانة في تنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام استمرارا للتعاون البناء بين كافة الجهات المعنية .

وأكد المهندس سندي أن الاجتماع يأتي استمرارا للجهود المبذولة من الجهات المعنية في موسم الحج بلجنه التطوير وتنسيق تكامل الخدمات على طرق المشاة بالمشاعر المقدسة والمشكلة بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .