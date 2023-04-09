أمانة القصيم تبرم عقوداً استثمارية بقيمة تجاوزت 3 ملايين ريال بمدينة بريدة

المناطق_واس

أبرمت أمانة منطقة القصيم، اليوم ، عقوداً استثمارية بمدينة بريدة بقيمة تجاوزت 3 ملايين ريال، لإنشاء وتشغيل عدد من المشاريع لمدة (10) سنوات.

وتنوعت تلك المشاريع ما بين مشروع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة الذي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري، ومشروع لمركز خدمة السيارات، ومشاريع كوفي شوب سيارات.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود أمانة المنطقة في تعزيز برامج تحسين جودة الحياة والاستدامة المالية ، من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للقطاع البلدي أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص في عدد من المجالات عبر منصة الاستثمار البلدي “فرص”.