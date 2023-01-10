أمانة القصيم تتيح 4 فرص استثمارية كبرى بمدينة بريدة

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أتاحت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار الفرصة في 4 مشاريع استثمارية كبرى بمدينة بريدة، أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ضمن أعمالها الهادفة إلى تعزيز الخدمات والتنمية المستدامة لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في المدن السعودية.

ويأتي في مقدمة تلك الفرص الاستثمارية، مشروع تشغيل مدينة الغذاء بمدينة بريدة لمدة (10) سنوات، بعد أن أنهت الأمانة تنفيذ المبنى النموذجي للمشروع بجوار مدينة التمور ببريدة على مسطح بناء تجاوز (21) ألف مترٍ مربع, وبعدد 347 وحدة تأجيرية، تشمل أنشطة محال الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن والمواد الغذائية.

كما طرحت الأمانة فرصة استثمارية لتأجير أرض فضاء بموقع متميز بمدينة بريدة لمدة (25) سنة لإنشاء فندق، على طريق عمر بن الخطاب على مساحة (1820) متراً مربعاً ، بالإضافة إلى فرصة استثمارية لتأجير أرض فضاء على طريق أبو بكر الصديق بمدينة بريدة لإقامة هايبر ماركت على مساحة تجاوزت (10) آلاف متر مربع ولمدة (25) سنة, وفرصة استثمارية لتأجير أرض فضاء لإقامة منتجع سياحي ترفيهي تجاري على الدائري الشرقي بمدينة بريدة بمساحة تجاوزت (78) ألف متر مربع.

ودعت أمانة منطقة القصيم المؤسسات والشركات في القطاع الخاص إلى الاطلاع على تفاصيل تلك الفرص، عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص) أو التواصل مع الإدارة العامة للاستثمار بالأمانة عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم 0163268174.