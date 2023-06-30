أمانة القصيم تزيل 9 مسالخ عشوائية في مدينة بريدة

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أزالت أمانة منطقة القصيم 9 مسالخ عشوائية بمدينة بريدة وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، وذلك بعد حملة ميدانية مكثفة نفذتها الإدارة العامة للنظافة وإدارة العمليات والطوارئ، جرى رصدها من خلال الجولات الميدانية وهي عبارة عن مسالخ عشوائية تدار من قبل عمالة سائبة وتم على الفور مباشرة إزالة هذه المسالخ وتنظيف مواقعها بإزالة مخلفات الذبائح وتم رفع جميع أدوات الذبح الموجودة وإزالة جميع المواقع التي تم رصدها.

وبينت الأمانة أنها كثفت جهودها في أعمال النظافة خلال أيام العيد بتنظيف الحاويات وتعقيمها بعد تفريغها وإزالة مخلفات الأضاحي من أمام المنازل وتنظيف الموقع وتطهيره وذلك لعدم انتشار الروائح والحشرات والقوارض عليها ورفع مستوى نظافة المدينة والمحافظة عليها من التلوث وتصاعد الروائح وأن ذلك يسهم في القضاء على التشوه البصري.