أمانة القصيم تسخر 438 آلية للتعامل مع الحالة المطرية وإزاحة آثار البرد

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باشرت أمانة القصيم الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة يوم أمس الجمعة، حيث عملت الفرق مدعومةً بالآليات والعمالة المختصة على إزاحة البرد الذي تساقط بشكل كبير وكثيف على الأحياء بمدينة بريدة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نجحت في التعامل مع الحالة المطرية وإزاحة البرد في وقت قياسي وفق خطة لاحتواء آثار الأمطار من خلال متابعة الأرصاد والتوقعات بالحالة المطرية وذلك خلال استخدام أكثر من 438 من المعدات والآليات، وتم معالجة 124 موقعا في بريدة وتم إقفال 99 بلاغا استقبلتها الأمانة.

وبينت أن أكثر من 625 من الكوادر البشرية بالميدان تباشر الحالات المطرية في بريدة وعملت على إزالة المياه من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وشوارع الأحياء والمتابعة المستمرة لقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول وعبّارات التصريف وإزالة المخلفات التي تجرفها المياه لها طوال الحالة المطرية؛ لتعزيز انسيابية المياه وعدم حدوث نقاط للتجمع.

وأفادت بأنه جرى معالجة بعض تجمعات المياه المؤقتة بسحب 28528 م3 وإزالة الأتربة وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول ولا تزال فرق الأمانة تعمل في جميع الشوارع والميادين العامة خلال هذه الأيام والأيام القادمة وعلى مدار الساعة تحسباً للأمطار المتوقعة.

من جانب أخر واصلت أمانة منطقة القصيم البرامج التوعوية المقدمة للمواطنين والمقيمين للتعامل الأمثل مع الحالة المطرية بتباع الارشادات اثناء هطول الامطار وجريان السيول وتؤكد البقاء بالمنازل والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار وتخفيف السرعة أثناء القيادة.