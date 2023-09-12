أمانة القصيم تشهد حضورا واسعاً من الزوار والمستثمرين بمعرض “سيتي سكيب”

المناطق_القصيم

استقبل معرض أمانة منطقة القصيم بمعرض سيتي سكيب بالرياض المستثمرين والزوار وتم عرض الفرص الاستثمارية ومشاريعها التنموية حيث شهد معرض الأمانة حضورًا واسعًا من داخل المملكة وخارجها.

أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم الأستاذ / نايف النفيعي الذي ذكر أن مشاركة الأمانة في معرض سيتي سكيب بتوجيه من سعادة أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي الذي يحرص على عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وعرض جميع الخِدْمات والتسهيلات التي تقدمها الأمان .وان امانة القصيم ومن خلال منظومة الاستثمار بالمنطقة ستواصل تمكينها من الاستمرار بطرح الفرص الاستثمارية

وأكد النفيعي أن الأمانة تسعى لخلق أكبر عدد من الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين حيث سيتم عرض أكثر من 1100 فرصة لعام القادم 2024 م في العديد من المجالات في معرض سيتي سكيب ، وتسعى ايضًا لتطوير بيئة المنطقة الاستثمارية بمبادرات وفرص استثمارية متنوعة، وذلك ترجمة لأهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات.

وقدم النفيعي شكره لإدارة العامة الاستثمار بالأمانة على جهودهم المبذولة بالمنطقة حيث تم توقيع أكثر من 200 عقد استثماري في النصف الأول لعام 2023 م.