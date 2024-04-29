أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية بمدينة بريدة

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أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات عن طرح فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في مجال الأنشطة التجارية، والتي تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع للمنتجات الموسمية في مدينة بريدة لمدة 15 سنة.

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخرًا على مساحة 6,916م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف أخر اليوم الـ 14 من مايو القادم، ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة المنطقة الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية، داعيةً الراغبين في دخول المنافسة الاطلاع على التفاصيل عبر تطبيق فرص.