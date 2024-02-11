“أمانة القصيم” تطرح فرص استثمارية بمحافظة الأسياح

المناطق_واس

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الأسياح، 8 فرص استثمارية أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة 02 / 09 / 1445هـ حتى تاريخ 03 / 09 / 1445هـ.

وبينت الأمانة أن بلدية محافظة الأسياح لديها تنوع في الفرص الاستثمارية المعلنة عنها ما بين أنشطة تجارية وترفيهية وصحية، وذلك بهدف تطوير مسار الاستثمارات وتحقيق توازن تنموي بالمحافظة مع القطاع الخاص لرفع جودة الحياة وإيجاد خيارات استثمارية متنوعة متاحة لجميع المستثمرين، وذلك عبر بوابة ( فرص ) الإلكترونية بوابتك للاستثمار البلدية والعقارية في المدن السعودية.