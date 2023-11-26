“أمانة القصيم” تعلن عن تمديد فترة استقبال المشاركات في جائزة أفضل مجسم وطني بمدينة بريدة

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أعلنت أمانة منطقة القصيم عن ‏تمديد استقبال مشاركات طلبات الترشح لمسابقة أفضل تصميم مجسم وطني بمدينة بريدة، التي تركز علــى الرقي بالمشهد الحضري للمدينة والمحافظة علـى الثقافة والهوية العمرانية، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وبجوائز تصل إلى 100 ألف ريال.

وأوضحت الأمانة، أن آخر موعد لاستقبال المشاركات بتاريخ 13-7-1445هـ وإعلان الفائزين بتاريخ 12-8-1445هـ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عددٍ من الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة لاستيفاء شروط المسابقة.

وبيّنت الأمانة، أن الهدف من المسابقة تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتمكين الشراكة المجتمعية بمنطقة القصيم فـي أعمال ومبادرات تحسـين جـودة الحيـاة عبـر تمكين الأفراد والطلاب والطالبات ومؤسسات القطاع الخاص مـن المشاركة فـي تصميـم وتنفيـذ المجسمات الجمالية بعـددٍ مـن المواقـع الرئيسـة بمدينـة بريـدة، وترسيخ الإرث التاريخي، وتحفيز ودعم الطاقات المحلية.