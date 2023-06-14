أمانة القصيم تعلن عن 10 فرص استثمارية

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أعلنت أمانة منطقة القصيم عن طرح (10) فرص استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص، سعياً لإشراك وتمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.

وتنوعت الفرص التي أعلنت عنها الأمانة في عددٍ من المجالات منها: تشغيل وصيانة مشروع الاستفادة من السيارات التالفة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع بلوك وخرسانة، وإنشاء وتشغيل وصيانة ألعاب ترفيهية داخل منتزه الملك خالد الحضاري، وتطوير وتشغيل وصيانة سوق المستعمل “المقاصيص” بمساحة 68.636م.

ودعت أمانة المنطقة، الراغبين في الدخول بالمنافسة بتلك الفرص وغيرها من الفرص والاطلاع على مزيد من التفاصيل، الدخول على بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، والاطلاع على دليل الفرص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني https://furas.momra.gov.sa .