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أمانة القصيم تكثف أعمال الرقابة الصحية خلال عيد الأضحى المبارك

13 يونيو 2024 - 2:35 مساءً

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كثَّفت أمانة منطقة القصيم وجميع بلديات المنطقة عبر فرقها الرقابية، أعمال الرقابة الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من مستوى الامتثال وضمان وصول الخدمة المقدمة للمستهلكين وفق الاشتراطات الصحية.

وفرغت الأمانة من تحديد قائمة المطابخ المصرح لها بذبح الأضاحي في مدينة بريدة والعديد من المحافظات بعد استيفائها الشروط الصحية والنظامية كافة.

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وتواصل الفرق الرقابية جولاتها أيضاً على محالّ الحلويات والمواد الغذائية وصوالين الحلاقة والمشاغل النسائية.

وتهدف أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة من تلك الجولات الرقابية إلى متابعة تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية والبلدية، والمحافظة على سلامة المستهلك.

ودعت الأمانة جميع المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات في الصحة العامة عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بالرقم ٩٤٠.

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13 يونيو 2024 - 2:35 مساءً
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