“أمانة القصيم” تنفذ مبادرتها الوطنية “المشي 30 دقيقة” برياض الخبراء

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نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة رياض الخبراء أمس، مبادرة “المشي 30 دقيقة”، بمضمار حديقة الملك فيصل في حي القدس بالمحافظة.

وبيّن رئيس بلدية محافظة رياض الخبراء محمد بن فلاح النفيعي، أن المبادرة تأتي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع حيوي وتحقيق جودة حياة أفضل من خلال نمط صحي مستدام ورفع معدلات الصحة العامة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية بالمحافظة.

وأشار رئيس البلدية إلى عزم البلدية بدعم برامج المشاركات المجتمعية؛ بهدف تحقيق التواصل بين الجهات والقطاعات، والتأكيد على تفعيل المرافق البلدية صحياً ورياضياً، وأهمية المشي وما قد ينتج عنه لصحة البدن.