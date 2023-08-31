أمانة القصيم تنفذ 13118 جولة رقابية ببلدية محافظة عنيزة خلال النصف الأول لعام 2023م

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نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة عنيزة خلال النصف الأول لعام 2023م عدد 13118 جولة رقابية جرى خلالها مخالفة 1242 محلًا، وتم إغلاق 24 محلًا، ومصادرة 574 كيلو من مختلف الأغذية والمنتجات الغذائية.

وبينت الأمانة أن البلدية تحرص على تكثيف الجولات الرقابيّة على جميع المحال الغذائية ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، والتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والتوعية بأهمية تعزيز السلامة الغذائية للوصول لغذاء آمن وسليم ويأتي ذلك من ضمن أهداف الأمانة.