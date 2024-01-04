أمانة القصيم تنفذ 434 جولات رقابية بمحافظة الشماسية

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نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الشماسية 434 جولات تفتيشية على المنشآت التجارية والغذائية والمطاعم، وذلك لمتابعة الاشتراطات البلدية وسلامة المنتجات الغذائية.

وتهدف الجولات إلى رفع درجة الوعي لدى المنشآت الغذائية والصحة العامة، ورفع مستوى أداء العاملين وضمان اتباعهم للطرق السليمة للتعامل مع المواد الغذائية، داعية الجميع للتعاون معها، بالإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال مركز البلاغات 940.

يذكر أن أمانة منطقة القصيم تنفذ أعمالها الرقابية في مدن ومحافظات المنطقة بجولات استباقية على المستودعات والأسواق والمطاعم، واتخاذ الإجراءات النظامية اتجاه مخالفات عدم متابعة الاشتراطات البلدية، لضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك.