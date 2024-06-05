أمانة القصيم تنفّذ مشاريع سفلته وصيانة الطرق بالبكيرية

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نفّذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البكيرية مشاريع سفلتة وصيانة عدد من الطرق خلال النصف الأول من عام 2024م، وذلك ضمن جهودها المبذولة في تحسين المشهد الحضري.

وقامت البلدية بسفلتة وصيانة عدد من الطرق الرئيسة والطرق الداخلية بمساحة إجمالية (119444,5) م2 ومعالجة (1200) من حفر الشوارع، وتخطيط الطرق لتحديد المسارات المرورية بشكل أفضل بمسافة (14.123) متراً طولياً بهدف تنظيم الحركة المرورية.

كما عملت الأمانة على أعمال تركيب وصيانة الأرصفة بمساحة طولية بلغت (25.768) م، بالإضافة إلى أعمال دهان الأرصفة بمسافة (123345) متراً طولياً، وإنارة الطريق الرابط بين طريق الشيخ سليمان الراجحي وطريق الإمام البخاري.