أمانة القصيم تنهي أعمال معالجة أشكال التشوه البصري برياض الخبراء لشهر يناير 2023

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أنهت أمانة القصيم ممثلة ببلدية محافظة رياض الخبراء خلال شهر يناير لعام 2023م، أعمالها لمعالجة أشكال التشوه البصري بالمحافظة لتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية رياض الخبراء حمد بن محمد اللحيدان، أنه تم معالجة حفر الشوارع والتشققات الإسفلتية بطول ٣٢٤٥م٢ ، ورفع ١٠٣٥٠ طنًا من المخلفات الإنشائية، ومعالجة نحو ٥٥ مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، كذلك تم إصلاح ومعالجة الأرصفة المتهالكة بطول ٢٩٣٥ م٢ مع طلائها، وصيانة عددٍ من أعمدة الإنارة التالفة بعدد ٤٦ عامودًا، ورفع الحواجز الخراسانية بعدد ١٤ حاجزًا، ومعالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء بعدد 1١ حاوية، كما شملت الأعمال تحسين الأشجار والمسطحات الخضراء بطول ١٥٨٠مترًا.