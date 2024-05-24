أمانة القصيم تنهي مشروعها في (ميدان الإبل) ببريدة

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أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة بوكالة الخدمات مشروعها في (ميدان الإبل) بالقرب من مدينة الأنعام بمدينة بريدة، حيث تم تصميم الخطوط المنحنية في “ميدان الإبل” لتجسد شكل الرمال وتم وضع القافلة لتقطع الصحراء وتصل لمنطقة النخيل، والذي وجه سمو أمير القصيم بتسميته “ميدان الإبل”.

ويعتبر الميدان رابطًا أساسيًا ومدخلاً لمدينة الأنعام ببريدة ويقع في تقاطع طريق التغيرة مع طريق الهدية شرق مدينة بريدة.

وعبّر أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم, مؤكدًا حرص سموه الدائم على تقديم عمل وطني مميز في إطار المنظومة التنموية في منطقة القصيم.