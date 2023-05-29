أمانة القصيم تواصل الحملة التطوعية والتوعوية لرفع مستوى الوعي بنظافة الأماكن العامة

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تواصل أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، اليوم الثاني للحملة التطوعية والتوعوية لرفع مستوى الوعي بنظافة الأماكن العامة، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتسعى أمانة منطقة القصيم من خلال الحملة إلى الحد من مظاهر التشوه البصري وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية النظافة، والتشديد على الرقابة العامة وتطبيق الأنظمة والتعليمات للمخالفين وفق لائحة الغرامات.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون وعدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات.