أمانة القصيم تواصل جولاتها الرقابية خلال شهر يوليو لعام 2023 م

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واصلت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية شرق بريدة الفرعية جولاتها الرقابية التفتيشية المكثّفة خلال شهر يوليو لعام 2023م ، حيث نفذت 878 زيارة شملت 444 رقابة صحية 278 رقابة مهنية و 156 رقابة مباني.

ونتج عن الجولات الرقابيّة تحرير 185 مخالفة، شملت 122 مخالفة رقابة صحية و 25 مخالفة رقابة مهنية و38 مخالفة رقابة المباني.

وأكَّدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة على جميع المحال التجارية ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت ومواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات، والحد من مخالفات البناء بأنواعها.