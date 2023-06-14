أمانة القصيم تواصل جولاتها الرقابية على أنشطة التخزين والمستودعات في عنيزة

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واصلت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة عنيزة جولاتها الرقابية و التفتيشية المكثّفة استهدفت أنشطة التخزين والمستودعات وللتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية، وضبطها وتنظيمها وتصحيح أوضاعها.

وتم خلال الجولة تفتيش مستودعاً يقع شرق المحافظة ويفتقر للاشتراطات الصحية, وذلك بعد متابعة مستمرة من قبل فرق الرقابة بالبلدية، حيث تم العثور على كميات تصل لأكثر من 500 من الدجاج المعد للتوزيع والغير صالح للاستهلاك, وقد تم مصادرة المضبوطات وإغلاق الموقع وضبط غرامة مالية وفق اللوائح والأنظمة وذلك لمخالفة الاشتراطات الصحية والبلدية.

من جهة أخرى تواصل أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة ضرية وبإشراف قسم إدارة المشاريع جهودها في استمرارية أعمال الصيانة لتحسين الطرق، حيث أنهت أعمالها في طريق الملك عبدالله بطول 2.5 كم وبكمية إسفلت 100 ألف متر مربع وذلك ضمن أعمال الأمانة لتحسين الطرق ومن ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.