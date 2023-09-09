أمانة القصيم توقع أكثر من 200 عقد خلال النصف الأول لعام 2023م وتطرح أكثر من 375 فرصة استثمارية في معرض “سيتي سكيب” العالمي

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تشارك أمانة منطقة القصيم بمعرض سيتي سكيب العالمي الذي سوف يقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 10 الى 13 سبتمبر 2023 حيث يتضمن المعرض على اكثر 375 فرصة استثمارية متنوعة أمام المستثمرين ومنها أنشطة تجاريه وصناعية ورياضية وسياحة وترفيه وغيرها من الفرص الاستثمارية وذلك من خلال جناح أمانة منطقة القصيم.
وأوضح أمين القصيم المهندس محمد المجلي ان المشاركة لطرح الفرص للمستثمرين ورفع الاقتصاد الوطني بهذه الاستثمارات امام الزوار داخل وخارج المملكة حيث تم توقيع اكثر من 200 عقد استثماري خلال النصف الأول لعام 2023 م.
وأكّد الأمين أن طرح الفرص الاستثمارية الكبرى لرجال الأعمال والمستثمرين يأتي في إطار سعي الأمانة على تطوير اقتصاديات المنطقة والجذب الاستثماري لها ودعم مستقبل العقار لتسريع التنمية الشاملة واستدامتها لتحقيق ركائز الرؤية في خلق اقتصاد مزدهر من خلال المجتمع و لتنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة القصيم ، مشيراً إلى أن هذا المعرض الاستثماري يعد فرصة كبيرة لرواد الأعمال خارج وداخل المملكة للاطلاع وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم التي تلبي احتياجات جميع فئات الأعمال، والحصول على فرص استثمارية بمواقع مميزة بمنطقة القصيم.