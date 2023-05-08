أمانة القصيم توقع 3 عقود لصيانة شوارع مدينة بريدة بقيمة تجاوزت 40 مليون ريال

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وقعت أمانة منطقة القصيم‬ ثلاثة عقود، لصيانة الشوارع وتحسين الأرصفة وتنفيذ شبكات الري بالتقاطعات والطرق الرئسية والفرعية بمدينة ‫بريدة‬، بقيمة تجاوزت (40) مليون ريال‫، تشمل جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العقود من تاريخ استلام الموقع.

وتنص العقود على وضع خطة متكاملة للصيانة الدورية للشوارع في جميع أنحاء مدينة بريدة، وفقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك ضمن برامج الوزارة في ‫أنسنة المدن‬ وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.

وأوضحت أمانة القصيم, أن العقود شملت مواقع متنوعة ضمن نطاق بلديات مدينة بريدة، لتأهيل عددٍ من الشوارع من خلال صيانة الطبقة الإسفلتية، والأرصفة، والإنارة، ورفع المخلفات والحواجز الخرسانية المهملة.

وبينت أن العقود والمشاريع شملت جميع الأحياء بمدينة بريدة، وفق المعايير والمواصفات المُتبعة والبرامج الزمنية المحددة، مؤكدةً متابعة مشروعات الأمانة كافة، والوقوف ميدانيًا لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع ، وتعزيز دور البلديات الفرعية ببريدة، بما يسهم في تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.