أمانة المدينة المنورة تدعو ملاّك المباني الواقعة ضمن 11 طريقاً إلى إصدار “شهادة الامتثال”

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دعت أمانة منطقة المدينة المنورة ملاك المباني الواقعة ضمن نطاق أحد عشر طريقاً بالمدينة المنورة إلى إصدار “شهادة الامتثال” ، وذلك بهدف تعزيز جهود تحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وتشمل المحاور المستهدفة ومواقع امتثال المباني كلاً من طريق الملك عبدالعزيز، وطريق السلام، وطريق الهجرة، وطريق قباء، وطريق سلطانه، وطريق المطار، وطريق الأمير مقرن، وطريق الملك عبدالله، وطريق خالد بن الوليد، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وطريق الأمير سلطان، حيث يتعيّن على ملاّك المباني الواقعة على تلك الطرق استيفاء المتطلبات النظامية ، وسلامتها من المخالفات التي تتضمن اشتراطاتها توفير ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة للمباني التجارية، وملاءمة واجهة المبنى للاشتراطات النظامية، للحصول على شهادة امتثال المباني قبل انتهاء الفترة التصحيحية المقررة في الـ 18 من شهر فبراير من العام 2024م.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للإسهام بشكل فعّال في تنمية مدن المملكة وأنسنتها، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة في المدن.