أمانة المدينة المنورة تشارك في مبادرة بلومبرج للقيادة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة

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تشارك المدينة المنورة لأول مرة في مبادرة بلومبرج للقيادة التي تأتي ضمن البرنامج الرئيسي لمركز بلومبرج لمدن العالم بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية في الدفعة السابعة، بهدف تحسين الممارسات التنظيمية الرئيسية واستخدام البيانات ودفع عجلة التعاون والابتكار بين مختلف القطاعات لإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات لتحسين جودة الحياة للسكّان وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المدن.

وتُمثل مشاركة معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي في برنامج مركز بلومبرج للمدن العالمية، مشاركة المدينة المنورة كأحد مدن المملكة المشاركة على مستوى الشرق الأوسط وقارة آسيا من بين 9 دول في 6 قارات حول العالم.

ويبحث المشاركون خلال اللقاءات الدورية على مدار عام حتى مايو المقبل 2024، من خلال ورش العمل ومشاركة الخبرات والاطلاع على مختلف الممارسات، بالإضافة إلى آلية التطوير التنفيذي للقطاع العام وتحسين أنماط الحياة لسكان المدن في إطار الجهود التي يبذلها مركز بلومبرج للمدن بجامعة هارفارد لتحسين الإدارة العامة والقيادة والحوكمة لإحداث تغيير دائم في 5 مجالات رئيسية تشمل التعليم والبيئة والابتكار الحكومي والصحة العامة والفنون في الوقت الذي تواجه فيه المدن مجموعة من التحديات العالمية المتزايدة.

وُتعد المبادرة ثمرة تعاون تعاون بين كلية كينيدي بجامعة هارفارد وكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد ومؤسسة بلومبرج الخيرية لإحداث تأثير واسع النطاق على مستقبل المدن ومواجهة التحديات وتحسين جودة الحياة.

يُذكر أن مبادرة بلومبرج للقيادة بدفعتها السابعة قد شهدت مشاركة أمناء ورؤساء بلديات مدن في 9 دول تشمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وكندا، إيطاليا، هولندا، نيوزيلندا، سويسرا، البرازيل وجنوب إفريقيا، في حين قد حظيت المبادرة بمشاركة 275 من أمناء وعمداء المدن وعلى ما يزيد عن 470 مشاركًا من كبار قادة المدن منذ انطلاقها في العام 2017م وذلك من خلال إنشاء الفرص للتواصل العميق بين القادة لتسخير المعرفة وذلك في إطار التوجه العالمي لتعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة التغير المناخي وتعزيز السلامة العامة في المدن.