“أمانة المدينة المنورة” تطرح فرصة استثمارية لإنشاء صالة رياضية وترفيهية للأطفال

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أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية تتضمن ترميم وتشغيل وصيانة صالة ألعاب أطفال في الحرة الشرقية بالمدينة المنورة، بمدة تعاقد تصل إلى 10 سنوات.

ويشمل المشروع، إقامة أنشطة رياضية وترفيهية، وملاعب أطفال، وصالة عرض على المساحة المخصصة للمشروع التي تبلغ 580 متراً مربعاً، على تقاطع طريق عامر بن سلمة مع طريق نسيبة بين أبي طلحة الأوسية، مبينة أنه تم اختيار موقع المشروع نظراً للكثافة السكانية في المنطقة والأحياء المحيطة، والحاجة إلى الأماكن الترفيهية المناسبة للأطفال.

ودعت الأمانة المستثمرين إلى الاستفادة من الفرصة الاستثمارية والاطلاع على شروط التقديم وتقديم مستندات ومتطلبات التقديم عبر الرابط: investmadinah.sa قبل الـ 12 من شهر مارس المقبل.