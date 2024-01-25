“أمانة المدينة المنورة” تطرح فرصة استثمارية

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أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية، لإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة حديقة على طريق الإمام مسلم -غرب المدينة المنورة- بمدة تعاقد تصل إلى 25 سنة.

وأوضحت الأمانة، أن المشروع خُصّص له مساحة قدرها 4025 متراً مربعاً لإنشاء الحديقة، يتضمن استثمار ما يعادل 25% من مساحتها في أنشطة تجارية، مشيرةً إلى أن المشروع يأتي مواكبة للاحتياج الكبير للخدمة، والتوجّه المتزايد للسكان نحو ممارسة الرياضة، إضافة إلى الكثافة السكانية العالية في الأحياء المجاورة للموقع المخصّص للمشروع.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ 27 من شهر فبراير المقبل.