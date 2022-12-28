أمانة المدينة المنورة تطلق خدمات المتجر البلدي لعملائها عبر تطبيق بلدي

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أطلقت أمانة المدينة المنورة خدمات المتجر البلدي عبر تطبيق بلدي، حيث سيجمع المتجر مزودي الخدمات بطالبي الخدمات من عملاء القطاع البلدي بهدف الارتقاء بجودة الخدمات و تعزيز مبدأ الموثوقية.

ويتيح المتجر للمستفيدين الاطلاع على تجارب المستفيدين السابقين لمقدمي الخدمات، وآرائهم حول مستوى الخدمة مع تقييم المنشأة المنفذة لها إضافة إلى إمكانية استعراض أسعار خدمات مقدميها مما يوفر على المستفيدين الوقت والجهد وتقديم التوصية من خلال الخيارات المتاحة و المساهمة في رفع مستوى جودة حياة الفرد بالمدن والمحافظات التابعة لها.

يذكر أن المتجر يقدّم للمكاتب الهندسية المعتمدة في «بلدي»، وباقي مزودي الخدمات فرصًا متعددة؛ لتوسيع نطاق أعمالهم، وتقديم خدماتهم لأكبر شريحة من العملاء؛ وخلق بيئة تنافسية جاذبة في سوق العمل.