أمانة المدينة المنورة تطلق منصة “إكرام”

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أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم خدمات منصة إكرام الموتى “إكرام” التي تهدف إلى إلغاء المعاملات الورقية، وتيسير الإجراءات على ذوي المتوفّين من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة.

وستمكّن الخدمة طالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين من تنفيذ طلباتهم إلكترونياً على مدار الساعة، إضافة إلى تسهيل إصدار شهادة الدفن إلكترونياً، والاستعلام عن قبر متوفي، وعن المقابر أو ومقدمي خدمات نقل وتجهيز الموتى من الجهات الخيرية في المنطقة.

وتعد الخدمة ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تهدف إلى أتمتة خدمات القطاع البلدي رقميًّا، ورفع جودة الخدمات المقدّمة للعملاء.