“أمانة المدينة المنورة” تنفّذ أعمال صيانة 8 جسور وأنفاق خلال الشهر الماضي

المناطق_ المدينة المنورة

نفّذت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال شهر سبتمبر الماضي أعمال صيانة 6 جسور للمشاة و 2 من الأنفاق، إضافة إلى صيانة نحو 1100 متر طولي من فواصل التمدّد، ضمن مشروعات رفع كفاءة الطرق بالمدينة المنورة.

كما شملت المشروعات المنفّذة، صيانة واستبدال 35 لوحة إرشادية، وتنظيف وإزالة 6 آلاف متر مكعب من المخلّفات، وصيانة 17 مضخة سحب للمياه.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى والإسهام في رفع كفاءة الطرق، والارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتحسين جودة شوارع المحاور الرئيسة وشوارع الأحياء، وتطوير الخدمات البلدية وتحسين المشهد الحضري للمنطقة، وذلك عبر تطبيق “بلدي”.