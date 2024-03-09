أمانة المدينة المنورة تنهي استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك بمشاركة أكثر من 8000 من الكوادر البشرية

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1445هـ، من خلال وضعها لخطة شاملة لمراقبة المنشآت الغذائية والتجارية في المناطق المحيطة بالحرم النبوي الشريف والمساجد التاريخية والحد من الباعة الجائلة، والنظافة العامة والعناية بصحة البيئة ومكافحة آفات الصحة العامة، والرقابة على مراكز الخدمة ومشتملاتها وصيانة الطرق والأنفاق والجسور، والرقابة على الطرق السريعة المؤدية للمدينة المنورة، بمشاركة أكثر من 8000 من الكوادر البشرية، وما يزيد عن 800 من المعدات والآليات.

وأشارت الأمانة إلى أن ذلك يأتي من خلال توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبمتابعة مباشرة من معالي أمين منطقة المدينة المنورة فهد البليهشي؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات البلدية لأهالي المدينة وزائريها والمقيمين فيها.

وأوضحت الأمانة أنه تم تحديد مهام ومسؤوليات كل إدارة وبلدية خلال الموسم، مع استمرار عمل جميع الوكالات والإدارات والبلديات وتكليف المسؤولين والقياديين بالحضور المستمر في جميع الأوقات للإشراف والمتابعة على جميع الأعمال، وقد اعتمدت الخطة على تكثيف مختلف الأعمال خاصة في المناطق المزدحمة التي عادة ما تشهد كثافة عالية من الزوار والمعتمرين خلال الشهر الفضيل، مثل المنطقة المركزية والأسواق التجارية والأحياء المحيطة بالمسجد النبوي، بهدف تحقيق أرقى معايير مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية والمياه.

وأضافت الأمانة أن إجمالي عدد العاملين في مجال النظافة بلغ( 4543 ) عاملاً، مجهزين بأكثر من ( 600 ) من معدات النظافة المختلفة، كما تم تشغيل عدد من المحطات الانتقالية لتجميع النفايات في نطاق البلديات الفرعية، إضافة إلى تخصيص عدد من الفرق الخاصة لمكافحة الآفات العامة ، التي تبلغ قوام قواها العاملة ( 336 ) عاملاً، تم توزيعهم بين فنيي مكافحة وأخصائيين، مجهزين بأكثر من (75) معدة وسيارة خاصة بأعمال المكافحة الوقائية للحشرات وردم المستنقعات، مبينةً أن جميع الفرق تعمل على فترتين صباحية ومسائية، فيما ستكون فرق النظافة عملها على مدار الـ 24 ساعة، في حين تم تجهيز وتهيئة عدد من الصناديق الضاغطة للنفايات في المنطقة المركزية وذلك للتخلص السريع والآمن من النفايات وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.

وفيما يتعلق بمجال صحة البيئة فقد أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه تم تشكيل عدد من اللجان الميدانية للقيام بالجولات الرقابية على الأسواق التجارية ومحال بيع المواد الغذائية، والتأكد من استيفاء كافة الشروط الصحية والقيام بأخذ العينات وفحصها في مختبرات الأمانة، منوهةً بأن الخطة التشغيلية لأعمالها في شهر رمضان المبارك قد ركزت على وضع جداول زمنية لمتابعة المشاريع المختلفة والإشراف على أعمال المقاولين والمستثمرين المتعاقدين مع الأمانة، وتشكيل عدد من الفرق الفنية للإشراف على أعمال صيانة الشوارع وشبكات الإنارة، والأنفاق والجسور وشبكات تصريف السيول والتأكد من فعالياتها لمواجهة أي طارئ خلال المواسم.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال 9 منصات بلدية، وعبر مركز البلاغات 940 لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجتها.