أمانة المدينة المنورة تواصل أعمالها البلدية لخدمة أهالي وزوار المنطقة

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تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها البلدية علي مدار الساعة، حيث عملت خلال الأسبوع الأخير من شهر جمادى الأخرة علي صانة وترميم ٢٥٤,١١٧ متر طولي للطرق، ومعالجة ٥,٢٨٦ متر مربع من الحفر والهبوط، و ازالة ١١ مطب صناعي مخالف كما قامت بـ ١,٠٢٩ جولة ميدانية للنظافة وتطهير وتعقيم أكثر من ٧,٤٨٦ موقع.

الجدير بالذذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.