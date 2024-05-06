أمانة المدينة المنورة تواصل أعمالها في تحسين المشهد الحضري

المناطق_واس

تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها من خلال فرقها الميدانية في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة خلال الشهر الحالي، حيث أزالت 51 لوحة دعائية مخالفة, و853 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمنظر العام ورفع 524 سيارة تالفة ومهملة من الطرقات والميدان, بالإضافة إلى معالجة 26360 متراً مربعاً من حفر الطرقات, ومعالجة 1410 أمتار طولية من الأرصفة ومعالجة 3275 من أعمدة الإنارة وإزالة 20300 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم وتقليم 357 من الأشجار في الطرق الرئيسة.

يُذكر أن أمانة المدينة المنورة، تواصل حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.