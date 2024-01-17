أمانة المدينة المنورة تواصل أعمالها لخدمة الأهالي والزوار

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تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة أعمالها على مدار العام، حيث قامت خلال شهر ديسمبر 2023 م بصيانة وسفلتت 39.266 متراً طولياً للطرق، وتركيب لوحات بمساحة 13.446 متراً مربعاً، إضافة لإصلاح 228 متراً مربعاً من الأطراف المعدنية، و معالجة 155 متراً مكعباً من التشققات الإسفلتية، وتنفيذ 3000 متر طولي من الأرصفة.

وفي أعمال النظافة قامت فرق الأمانة بـ 1132 جولة ميدانية، تم خلالها تطهير وتعقيم 6958 موقعاً، وتعديل ونظافة وصيانة 561 منهلاً باستخدام 32.121 لتراً من المطهرات والمبيدات.

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.