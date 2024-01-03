أمانة المدينة المنورة تُطلق أعمال الملتقى الأول للتعريف بالجمعيات المتخصصة في القطاع البلدي والإسكاني

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أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، أعمال الملتقى الأول للتعريف بالجمعيات المتخصصة في القطاع البلدي والإسكاني 2024م “تمكين”, بمشاركة الأمانات الخمس الكبرى و15 جمعية، وعدد من القطاعات الحكومية والأهلية، وذلك بفندق المريديان بالمدينة المنورة.

وتناول الملتقى في نسخته الأولى, الدور التفاعلي للجمعيات المتخصصة في القطاع البلدي والإسكاني، إلى جانب التركيز على أبرز التشريعات الخاصة بالعلاقة بين الكيانات غير الربحية والجهات الإشرافية، وإبراز أهم الممارسات والبرامج المبتكرة والمنفذة في الأمانات والبلديات لدعم وتمكين القطاع الثالث, كما يهدف إلى دعم القطاع ونقل التجارب وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة، ومناقشة أهم التحديات في مسارات الجمعيات المتخصصة في القطاع البلدي والإسكاني.

وأوضح مدير التواصل المؤسسي والتنمية المجتمعية بأمانة منطقة المدينة المنورة مراد بن نايف السرحاني, أن الملتقى يأتي في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مفهوم المشاركة المجتمعية، ودعم الجمعيات المستهدفة، إلى جانب التعريف بأهم الممارسات والبرامج المبتكرة والمنفذة في تلك الجمعيات.

وأشار إلى أن الملتقى حظي بإقامة العديد من الجلسات الحوارية التي قدمها مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، والوحدة الإشرافية لتنمية القطاع غير الربحي بوزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى قيام أمانة منطقة الرياض، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة المدينة المنورة، وأمانة المنطقة الشرقية، وأمانة محافظة جدة؛ باستعراض تجاربها الناجحة في دعم وتمكين وإشراك القطاع الثالث في أعمالها وبرامجها.

وفي ختام الملتقى كُرِّم المتحدثون وضيوف الجلسات الحوارية والجهات المشاركة بدروع تذكارية.

يُذكر أن الملتقى قد صاحبه العديد من الفعاليات والبرامج، ومعرض للجمعيات المتخصصة بالقطاع البلدي والإسكاني في المدينة المنورة.