أمانة المدينة المنورة تُمكّن ملاك المنشآت التجارية من تقييم منشآتهم ذاتيًّا

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة بلدي، بهدف امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية، وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، من خلال تمكينهم للحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منه.

وتسعى الأمانة من خلال الخدمة إلى رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدية؛ وتوعية أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية الخاصة بأنشطتهم، إضافة إلى تعريفهم بتحديات تطبيقها.

يُذكر أن خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية هي أول خدمة سيتم إطلاقها من خدمة منتج التقييم الذاتي للوزارة، حيث تشمل أنواعًا مختلفة من الرقابة البلدية ومنها، الرقابة على الرخص التجارية، والمباني، والحفريات، والرقابة الشمولية.