أمانة المدينة تحصل على شهادة الأيزو في مسار خدمة العملاء

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حصلت أمانة المدينة المنوة على شهادة الآيزو “9001 ISO” في مسار خدمات العملاء، بعد أن استوفت جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها، في إطار تقديم خدمات متكاملة بدقة وكفاءة عاليتين، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة وخدمة العملاء.

يذكر أن شهادة نظام إدارة الجودة “9001 ISO” تعد المعيار الأكثر استخداماً في العالم، وتمنح للجهات التي تمتثل لمعايير دولية معتمدة لإدارة الجودة وتمنح كنتيجة مباشرة لكفاءة الجهة في تحسين إدارة الموارد و الإنتاجية وإدارة الوقت، الذي ينتج عنها تحسين كفاءة المنظمة بشكل كامل، وقد تم القياس به لأكثر من مليون جهة بأكثر من 170 دولة حول العالم.