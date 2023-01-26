أمانة المدينة تشارك في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” بأكثر من 347 فرصة استثمارية

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تشارك أمانة منطقة المدينة المنورة في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” بعرض أكثر من 347 فرصة استثمارية أمام زوار الملتقى الذي انطلقت فعالياته -أمس- بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتضم مشاركة “الأمانة” عرض جملةً من الفرص النوعية التي تهتم بجودة حياة ورفاهية المواطنين والمقيمين، وقطاعات السياحة والطب وما يتعلق بالخدمات اللوجستية كفرص تفتح آفاقاً جديدة ومزايا تنافسية بما تتميز به المدينة المنورة من موقع جغرافي لتكون أحد أهم روافد جذب الاستثمارات الرائدة في هذا الجانب، أبرزها : إنشاء مركز ترفيهي ومتحف على مساحة تتجاوز الـ 7000 متر مربع، ومبانٍ متعددة الاستخدامات منها مبنى باثني عشر طابقاً على مساحة 2666 متر مربع، ومنطقة للبوليفارد على مساحة 152 ألف متر مربع، وعدد من المراكز التجارية، وكذلك مدينة طبية على مساحة تتجاوز الـ 65 ألف متر مربع، إضافة إلى عدد من المشاريع التي ستُعزز من المنظومة اللوجستية الناتج المحلي في ظل التطور المتنامي ومعدلات نموّ السكان المتصاعد.

ونوهت “الأمانة” بأهمية الملتقى الذي يهدف إلى استعراض حزمة من الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات وتوسيع قاعدة المتنافسين عليها من خلال استقطاب استثمارات رأسمالية للمساهمة في رفع جودة الحياة في مدن المملكة، ساعيةً لتنفيذ مشاريعها المستقبلية وما هو قائم بإعادة التطوير بما يتوافق مع المرحلة من مشاريع تنموية في المناطق المفتوحة والأحياء كالحدائق والمتاحف والجسور والأنفاق.