أمانة المدينة تطرح عددا من الفرص الاستثمارية

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طرحت أمانة المدينة المنورة عبر منصة استثمارات المدينة عددا من الفرص الاستثمارية متاحة للقطاع الخاص, لتسهم في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة.

وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار بالمدينة المنورة في ترميم و تشغيل و صيانة وإضافة مبان لمصنع خزانات وصهاريج مياه بتقاطع المثنى بن محربة مع طريق محمد الفخار بحي أبو مرخة على مساحة 15,410 أمتار، و إنشاء وتشغيل وصيانة حديقة بتقاطع طريق المنارات مع طريق روح بن عوف على مساحة 10,517 مترا مربعا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع طحن وتجهيز الخامات الصناعية بمركز المسيجيد بمساحة 41,088,83 مترا.

ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمار والاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية الدخول إلى منصة استثمارات المدينة عبر الرابط التالي : http://investmadinah.sa/GovInvs/list .