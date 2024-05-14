أمانة المدينة تطرح فرصاً استثمارية بالمدينة المنورة

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أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصتين استثماريتين بالمدينة المنورة, وذلك لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنيين تجارين, سعياً منها لأن تكون المدينة المنورة من طلائع المدن الملائمة للعيش والحاضنة للأعمال.

وتأتي هذه الفرص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات بلدية عالية الجودة للمستثمرين، حيث خصّصت الأمانة أرض بمساحة 1751 متراً مربعاً، وفترة تعاقدية لمدة 25 سنة وفترة سماح لـ 21 شهرًا، وذلك على طريق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بجوار مكتب العمل, والأخرى بمساحة 423 متراً مربعاً, وفترة تعاقدية لمدة 15 سنة, وفترة سماح تصل لـ 13 شهرًا, تقع على تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع طريق فضالة بن هلال المزني -رضي الله عنهما- .

من جانبها دعت أمانة المدينة المستثمرين إلى تقديم طلباتهم عبر منصة “استثمارات المدينة” خلال فترة التقديم التي تنتهي في الـ 21 من شهر مايو الجاري.