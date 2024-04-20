أمانة المدينة تعلن عن توفر عدد من الوظائف‬ للرجال والنساء عبر منصة جدارة

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم عن توفر عدد من الوظائف للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد وفق ماورد في اللائحة التنفيذية للموراد البشرية في الخدمة المدينة.

ودعت الأمانة الراغبين في التقديم على الوظائف الدخول من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ( جدارات) والإطلاع علي الشروط والمتطلبات عبر الرابط التالي:

‏ https://jadarat.sa/Jadarat/ ، مبينةً أن التقديم يبدأ اليوم السبت 20/4/2024 وينتهي بتاريخ 24/4/2024 .