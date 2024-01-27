أمانة المدينة تواصل أعمالها في صيانة الأنفاق وجسور المشاة والنظافة العامة

المناطق_ المدينة المنورة

تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة الأنفاق وجسور المشاة، حيث قامت خلال الشهر الجاري بصيانة ١٢ جسر للمشاة و خمسة أنفاق رئسية، إلأى جانب تنظيف وصيانة سبع مضخات سحب مياة وتنظيف ٢٥٠ غرفة تصريف وإزالة المخلفات من آلاف متر مربع.

وفي أعمال النظافة العامة قامت فرق الامانة بـ ١,١١٨ جولة نظافة ميدانية قامت من خلالها بتطهير وتعقيم ٦,٤١٥ موقع بأستخدام ٣١,٥٥٧ لتر من المطهرات والمبيدات.

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة، وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.